خشية من مواجهة عسكريّة.. استعدادات إسرائيلية لمسيرة العودة "المليونيّة" بغزة

رام الله- دنيا الوطنذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي، قرر مضاعفة عدد القناصة ثلاث مرات على الحدود مع قطاع غزة، إلى جانب تعزيز قواته، وذلك استعدادًا للمسيرة المليونية المزمع خروجها في 30 آذار/ مارس 2019.وبحسب الصحيفة، "هناك خشية في إسرائيل، من أن هذا الحدث سيؤدي إلى مواجهة عسكرية مع حماس".