الراصد الجوي: انخفاض على درجات الحرارة وأجواء ربيعية نهاية الأسبوع
خاص دنيا الوطن- أزهار الكحلوت
قال الراصد الجوي ليث العلامي: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، بحدود ثلاث درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافياً ولطيفاً، حتى نهاية الأسبوع.
وأضاف العلامي لـ"دنيا الوطن": اعتباراً من الاثنين المقبل، من المتوقع أن تتأثر الحالة الجوية بمنخفض، يستمر لآخر الأسبوع.
قال الراصد الجوي ليث العلامي: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، بحدود ثلاث درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافياً ولطيفاً، حتى نهاية الأسبوع.
وأضاف العلامي لـ"دنيا الوطن": اعتباراً من الاثنين المقبل، من المتوقع أن تتأثر الحالة الجوية بمنخفض، يستمر لآخر الأسبوع.
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