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شؤون فلسطينية

الحساينة: انتهينا من ترميم 70% من منازل الفقراء بقيمة 10 ملايين دولار

الحساينة: انتهينا من ترميم 70% من منازل الفقراء بقيمة 10 ملايين دولار
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد محمد الحساينة، أن الوزارة، أنهت ترميم 70% من منازل الفقراء، ضمن المشروع الممول من البنك الإسلامي للتنمية بجدة، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي.

وشدد الوزير الحساينة، خلال جولة على عدد من منازل الفقراء، أن طواقم الوزارة تواصل العمل ليل ونهار، بالتعاون مع الهيئات الحكومية والمؤسسات الخيرية والاجتماعية في قطاع غزة، بهدف جلب مشاريع ترميم منازل الفقراء، وذوي الشهداء والحالات الاجتماعية.

وأكد الوزير الحساينة، على أن الوزارة، استقبلت خلال الفترة الماضية آلاف طلبات الترميم لمنازل الفقراء، والحالات الاجتماعية. 

وشكر الوزير الحساينة، الدول العربية الشقيقة والدول الأوروبية الصديقة، والمؤسسات الخيرية العربية على دعمهم ومساندتهم أبناء شعبنا الفلسطيني، وخدمة الحالات الاجتماعية الفقيرة عبر برامجها المختلفة، مؤكداً على ضرورة زيادة الدعم المالي، وتمويل هذه المشاريع التي تعتبر أولوية قصوى.

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