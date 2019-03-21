زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر شمال غزة
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة.
وأفاد شهود عيان، أنّ زوارق الاحتلال الحربية، أطلقت النار صوب مراكب الصيادين في عرض بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات في صفوف الصيادين.
استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة.
وأفاد شهود عيان، أنّ زوارق الاحتلال الحربية، أطلقت النار صوب مراكب الصيادين في عرض بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات في صفوف الصيادين.
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