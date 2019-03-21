رئيسة الوزراء النيوزيلندية: تاريخ بلادنا تغير بعد 15 مارس

رام الله - دنيا الوطن

أكدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أردرن، أن تاريخ بلادها تغير بعد الخامس عشر من الشهر الجاري، مضيفةً: "عدلنا القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة في أعقاب المجزرة التي استهدفت مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش"، وسقط فيها 50 قتيلًا ومثلهم جرحى.



جاء ذلك، في مؤتمر صحفي، عقدته أردرن مع وزير الشرطة ستيورات ناش، لتوضيح التعديلات التي طرأت على قوانين حيازة السلاح، وفق ما أوردت صحيفة (بيني شفق).وأوضحت أردرن أن الحكومة، وافقت على تعديل القوانين في اجتماعها بعد 72 ساعة من الهجوم الإرهابي المروع، متابعةً: "الآن بعد مرور ستة أيام، نعلن حظرنا حيازة جميع الأسلحة الآلية ونصف الآلية من الطراز العسكري، والبنادق الهجومية، مثل M16 وM4 في نيوزيلندا".وأشارت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، إلى أن سلطات البلاد ستستلم الأسلحة من مالكيها مقابل دفع الثمن لهم.