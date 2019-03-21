دولي

كبار المسؤولين الضالعين بقضية الغواصات: يجب التحقيق في أسهم نتنياهو

كبار المسؤولين الضالعين بقضية الغواصات: يجب التحقيق في أسهم نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس) أن كبار المسؤولين في سلطات الإنفاذ الضالعين في التحقيق في قضية الغواصات (ملف 3000)، يعتقدون أنه ينبغي إجراء تحقيق ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد الكشف الأخير عن الأسهم التي كان يملكها في الماضي.

ووفقًا للصحيفة، فإن التفاصيل المنشورة، تنضم إلى المعلومات المتوفرة في أيدي السلطات، والتي تُظهر أن نتنياهو كان في "تضارب واضح للمصالح".

وتفحص النيابة العامة العلاقات التجارية التي ربطت نتنياهو بابن عمه، رجل الأعمال الأمريكي ناتان ميليكوبسكي، وذكرت تقارير أخبار القناتين 12 و13، مساء أمس الأربعاء، أن النيابة العامة تدرس مسألة إجراء تحقيق ضد نتنياهو.

 ويسود التقييم في سلطات إنفاذ القانون، أنه حتى لو تقرر التحقيق في القضية، فإن المستشار القانوني، أفيحاي مندلبليت، لن يعلن ذلك قبل الانتخابات في 9 نيسان/ أبريل.

ويركز التحقيق على الأسهم التي كان يملكها نتنياهو في مصنع SeaDrift في ولاية تكساس، والذي أداره ميليكوبسكي، وعلم في الأيام الأخيرة، أنه تم شراء الأسهم بمبلغ 4 ملايين شيكل في عام 2007، وتم بيعها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 بمبلغ 16 مليون شيكل، في إطار عملية دمج بين المصنع وشركة غرافتيك.

وهذه الأخيرة هي مورد لشركة تيسان كروب الألمانية التي أنتجت الغواصات، والسفن لإسرائيل في الصفقة التي تقف في قلب قضية الغواصات.

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