خالد: الاحتلال يُواصل جرائمه ويُفلت من المساءلة والعدالة لضعف الضمير العالمي

دان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مسلسل أعمال القتل التي تقوم به قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، والذي ذهب ضحيتة خلال اليومين الماضيين أربعة شهداء في سلفيت، عمر أبو ليلى، ونابلس، زيد النوري ورائد حمدان، وبيت لحم، أحمد مناصرة.





وأضاف، أن جيش الاحتلال يستسهل الضغط على الزناد في تعامله مع المواطنين الفلسطينيين على مفترقات الطرق في الضفة الغربية، وفي شوارع مدنها، التي أعاد احتلالها، ويرتكب هذه الجرائم لنزعة متأصلة في وعي وسلوك قادته وجنوده، الذين يتصرفون على هذا النحو تحت تأثير "هستيريا" التطرف والتعبئة اليمينية المتطرفة التي تمارسها جميع الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة المشاركة في الحكم في إسرائيل.





وأكد أن جيش الاحتلال، يواصل ارتكاب هذه الجرائم، بتشجيع من المستوى السياسي في إسرائيل، وهو في حالة اطمئنان بأنه قادر على الإفلات من المساءلة، ومن العدالة بفعل الدعم الذي توفره له الإدارة الأميركية، التي تثبت يوماً بعد آخر انحيازها الأعمى للساسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لحكومة إسرائيل وبفعل ازدواجية المعايير، وحالة ضعف في الضمير العالمي، الذي يستسلم أمام هذه الممارسات الشاذة والإجرامية لقوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.





ودعا خالد، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى تحمل مسؤولياته، والاضطلاع بدوره، ودفع مؤسسات الأمم المتحدة إلى التدخل وتوفر الحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.





كما دعا خالد، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إلى تحمل مسؤولياتها، والبدء بفتح تحقيق قضائي بجرائم الحرب الإسرائيلية، نظراً للأدلة القوية على ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وبما يتفق مع نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة حتى لا يتواصل مسلسل القتل، ويتواصل إفلات حكام تل أبيب من المسالة والمحاسبة والمثول أمام العدالة الدولية.

رام الله - دنيا الوطن