شؤون فلسطينية

إضراب شامل.. آخر استعدادات غزة لمليونية "الأرض والعودة"

إضراب شامل.. آخر استعدادات غزة لمليونية "الأرض والعودة"
صورة ارشيفية من مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، عضو الهيئة الوطنية للمسيرات، محمد الحرازين، إن الاستعداد لإحياء يوم الأرض الذي يتزامن مع دخول مسيرات العودة، وكسر الحصار، عامها الثاني، تجري على قدم وساق. 

وحول التجهيزات الميدانية واللوجستية والخدماتية ليوم 30 آذار/  مارس، أشار الحرازين وفق (الاستقلال) إلى أن ظهر ذلك اليوم، سيشهد فعاليات متنوعة بمخيمات العودة الخمسة المعروفة، على طول المناطق الشرقية لمحافظات قطاع غزة.     

وتابع: "التجهيزات تشمل توسيع نطاق المخيمات، وتجهيز دورات عامة للمياه، وتلبية كل ما يحتاجه المشاركون بالمسيرات، في هذا الزحف الكبير".

وبيّن أن الأسبوع المقبل سيشهد تغطية إعلامية مكثّفة من وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومقروءة، والسيارات المتجولة، وانطلاقًا لحملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لدفع الجماهير للمشاركة بيوم الأرض (30 مارس)، ودعمًا لمسيرات العودة.

ولفت إلى إعداد خطة متكاملة ما بين  لجان الهيئة العليا للمسيرات والجهات الداعمة لها (الصحية والأمنية والبلديات)، استعدادًا لاستقبال مئات آلاف المشاركين بـ "مليونية الأرض والعودة".

وتابع: "هذه المليونية ستمثّل تحولًا كبيرًا بمسيرات العودة وكسر الحصار مع دخول عامها الثاني، وتأكيدًا على أنها أكثر عنفوانًا رغم الإرهاب الصهيوني عبر قتل المتظاهرين السلميّين والتصعيد الميداني بالقطاع، وكل المحاولات اليائسة لإجهاضها".   

وشدّد القيادي الحرازين على أنه وفي الوقت الذي تتجّهز غزة    لمليونية الأرض والعودة؛ ليس أمام الاحتلال إلّا أن يُذعن لمطالب شعبنا العادلة على طريق كسر حصار غزة، وتحقيق العودة، وإنهاء الاحتلال.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عن انطلاق مليونية "الأرض والعودة" يوم 30 مارس الجاري، الموافق لذكرى يوم الأرض، ودخول المسيرات عامها الثاني، داعيةً لاعتباره يوم إضراب شامل في كل محافظات الوطن.

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