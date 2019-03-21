استطلاع: اختراق هاتف غانتس لم يُضعف قوته ولا يزال يتقدم على الليكود

نتائج استطلاع القناة 12: نتائج استطلاع القناة 13: الحزب 20 آذار 14 آذار 20 آذار 11 آذار أزرق أبيض 32 31 31 31 الليكود 27 28 29 28 العمل 10 10 9 7 الجبهة – العربية للتغيير 8 7 7 7 يهدوت هتوراة 7 7 7 6 اليمين الجديد 6 4 6 6 تحالف اليمين 5 7 7 7 شاس 5 6 5 5 إسرائيل بيتنا 4 4 0 4 العربية الموحدة - التجمع 4 4 4 5 ميرتس 4 4 5 6 هوية 4 4 5 4 كلنا 4 4 5 4 جسر 0 0 0 0

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس)، أن استطلاعات الرأي التي نُشرت مساء أمس الأربعاء في نشرات أخبار القناتين 12 و13، تشير إلى أن حزب (أزرق- أبيض)، برئاسة بيني غانتس، لم يتضرر بسبب الإعلان عن اختراق إيران لهاتف غانتس.ووفقًا لاستطلاع أخبار القناة 12، لو أجريت الانتخابات اليوم، فسيفوز (أزرق- أبيض) بـ 32 مقعدًا، بزيادة مقعد واحد عن الاستطلاع السابق الذي تم نشره يوم الخميس- ويزيد بخمسة مقاعد عن (الليكود)، الذي منحه الاستطلاع 27 مقعدًا مقارنة بـ 28 في الاستطلاع السابق.وأجرت القناة 12 استطلاعها، في 12 آذار/ مارس من قبل مينا تسيماح ومانو جيفاع بالتعاون مع (IPanel) وشمل 500 شخص تمت مقابلتهم عبر الهاتف وعلى الإنترنت، يمثلون عينة تمثيلية من السكان اليهود والعرب في إسرائيل، وتبلغ نسبة الخطأ 4.4 ٪.وفي استطلاع القناة 13، يحافظ (أزرق- أبيض) على استقراره مع 31 مقعداً، كما في الاستطلاع السابق، الذي نشرته القناة يوم الاثنين الماضي، بينما يتعزز حزب (الليكود) ويفوز بـ 29 مقعدًا، مقابل 28 في الاستطلاع السابق، وفي كلا الاستطلاعين، يلاحظ تقدم الكتلة اليمينية على كتلة يسار الوسط.وأجري استطلاع القناة 13 في 20 آذار/ مارس من قبل البروفيسور كميل فوكس، وشمل 734 شخصاً تمت مقابلتهم عبر الهاتف، وعلى الإنترنت، ويمثلون عينة تمثيلية من السكان اليهود والعرب في إسرائيل, وتبلغ نسبة الخطأ 3.5 ٪.