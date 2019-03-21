وفد من جامعة النجاح الوطنية يشارك بالمؤتمر الإقليمي الثالث للهندسة الصناعية

وقد تخلل المؤتمر العديد من ورش العمل في مختلف المجالات، منها ما كانت لها صلة بإدارة المخاطر، ومنها ما له علاقة بأمور تختص في الموارد البشرية، ومنها ما يتعلق بتصميم وإدارة سلاسل الإمداد والعديد من المجالات الأخرى.افتتح المؤتمر بكلمات ترحيبية من الفريق المستضيف، وبعض الشخصيات الاعتبارية من الجامعة الأردنية في عمان، والزميل أحمد العدوان، رئيس جمعية المهندسين الصناعيين في الجامعة الأردنية.وقد شارك جزء من الفريق، والمكون من رئيس الفرع أمير غانم، ومسؤول العلاقات العامة والإعلام بالفرع أمير أبو ربيع والمتطوعين لانا خير الله، وأسيل سليط، وزيد نافز في ورشة عمل حول إدارة المخاطر، وقد أظهر الفريق المشارك في الورشة قدرته العالية في الابداع بالتفكير، وتحليل المشروع، ودراسة المخاطر المتوقعة وآثارها.وقد شكر أمير غانم، رئيس الفرع في جامعة النجاح الوطنية الهيئة الإدارية للجمعية في فرع الجامعة الأردنية على حسن الاستضافة، كما تقدم بالشكر لمشرفة الجمعية السابقة المهندسة، رغد حميمات، ورئيس الفرع الزميل أحمد العدوان، ونائبة الرئيس الزميلة صابرينا سلامة على وجه الخصوص، لما قدموه من جهود حتى يتسنى لفرعنا المشاركة في المؤتمر.فيما أثنى غانم على أداء الوفد المتميز ومشاركته الفعالة، وقد عبرت الهيئة الادارية للجمعية في جامعة النجاح عن فخرهم بكونهم جزءاً من جامعة النجاح الوطنية، التي كانت داعماً وسنداً لمسيرة الفرع، شاكراً الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة الذي لم يتوان عن تقديم الدعم للوفد المشارك، والدكتور محمد عثمان، رئيس قسم الهندسة الصناعية في الجامعة، والمهندس تامر حداد، مشرف الجمعية على ثقتهم التامة بأعضاء الفرع وبهيئته الإدارية.