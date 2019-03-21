ترامب مُتهم بسرقة خمسة مليار دولار من فنزويلا





وقال مادورو، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، الخميس: "حكومة دونالد ترامب سرقت مبلغ قدره خمسة مليارات دولار من فنزويلا، مخصصة لشراء مواد أساسية لإنتاج الأدوية"، والتي وفقاً له "كان من المقرر إيصالها إلى شبكة المستشفيات الخاصة والصيدليات، وشبكة الإسعاف في البلاد".



الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/ يناير، رئيساً مؤقتاً للبلاد.



رام الله - دنيا الوطناتهم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسرقة خمسة مليارات دولار من بلاده مخصصة لإنتاج الأدوية.وأشار مادورو، إلى أن هذا الإجراء واحد من أكثر الإجراءات جنائية، مستطرداً: "دونالد ترامب، أنت مسؤول عن واحدة من أكثر الإجراءات الجنائية ضد أحد شعوب العالم، وقولك إنك مستعد لتقديم المساعدات الإنسانية، نفاق".هذا وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة، تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو،