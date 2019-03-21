الاحتلال يعزل الأسير أيمن طبيش بظروف قاسية في (أيالون)

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس: إن إدارة سجون الاحتلال، لا تزال تعزل الأسير أيمن علي سليمان طبيش (39 عاماً) من سكان دورا، قضاء الخليل في عزل (أيالون)، في ظل ظروف صعبة وسيئة.وأوضحت الهيئة، أن الاحتلال يحتجز طبيش في زنزانة ضيقة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، ومعدومة النظافة والتهوية، ومليئة بالرطوبة والإضاءة الخافتة، ويحرم الأسير طبيش من الخروج إلى الفورة سوى ساعة يومياً، وكذلك لا يزالمحروماً من الزيارة، إضافة إلى المعاملة السيئة التي يتلقاها من السجانين.ولفتت، إلى أن الأسير طبيش اعتقل بتاريخ 1/8/2016 وصدر بحقه عدة أوامر إداريه، ينتهي آخرها بتاريخ 20/5/2019، وقد صدر بحقه عدة قرارات عزل انفرادي منذ 27/12/2018، وينتهي قرار العزل الأخير بتاريخ 9/4/2019.وقالت الهيئة: إن الاسير طبيش، اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمضى خلالها ما يزيد عن 12 عاماً في الأسر، غالبيتها في الاعتقال الإداري، وقد دخل عدة إضرابات مفتوحة عن الطعام خلال السنوات السابقة ضد اعتقالاته الإداريةالعديدة.