نيوزيلندا: تحديد هويات جميع ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين

قال رئيس شرطة نيوزيلندا، مايك بوش، إنه تم التعرف على جميع الضحايا الخمسين، الذين سقطوا جراء الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش.







ووفق (روسيا اليوم)، فإنه تم في وقت سابق الإبلاغ عن هوية 21 من قتلى ذلك الهجوم الإرهابي غير المسبوق في هذا البلد، كما تم تسليم جثثهم لذويهم.



ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الحادث بأنه هجوم إرهابي، حيث تم توجيه اتهام بالقتل لرجل يدعى برينتون تارانت، 28 عاماً، من أستراليا، ومددت المحكمة يوم السبت اعتقاله حتى الخامس من نيسان/ أبريل المقبل.

رام الله - دنيا الوطنوقال بوش: "اكتملت عملية تحديد هوية الضحايا الخمسين، وتم إبلاغ جميع أقاربهم المباشرين".ويوم الجمعة الماضي، أطلق مسلح عنصري النار على المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش (الجزيرة الجنوبية، نيوزيلندا)، مما أدى إلى مقتل 50 شخصاً، وإصابة 50 آخرين.