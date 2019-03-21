لإطلاعه على (صفقة القرن).. ترامب يلتقي نتنياهو الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطنأكدت القناة 20 الإسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطلع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الأسبوع المقبل على تفاصيل (صفقة القرن) والتي أصبحت جاهزة.وقالت القناة: إن ترامب سيلعن عن تفاصيل صفقة القرن للعالم بعد الانتخابات الإسرائيلية، إلا أنه سيطلع نتنياهو على الخطوط العريضة لهذه الصفقة خلال لقاء مقلص في واشنطن، وأن الرئيس الأمريكي معني بالتعرف على وجهة نظر نتنياهو، وسماع أية اقتراحات من أجل تطويرها.إلى ذلك، أوضحت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن اللقاء بين ترامب ونتنياهو، سيناقش الأوضاع في سوريا، والتوتر مع حركة حماس في غزة، والتحديات أمام دولة إيران.وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن إسرائيل تأمل بأن يعلن ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، خلال زيارة نتنياهو للعاصمة الأمريكية الأسبوع المقبل.