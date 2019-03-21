شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة تصوت اليوم على قرار يدين "إسرائيل" لارتكابها جرائم حرب بمسيرات العودة

الأمم المتحدة تصوت اليوم على قرار يدين "إسرائيل" لارتكابها جرائم حرب بمسيرات العودة
صورة ارشيفية من مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
يصوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنعقد في جنيف اليوم الخميس، على مشروع قرار يدين "إسرائيل" بارتكاب جرائم بحق مسيرات العودة السلمية في قطاع عزة، ترتقي إلى "جرائم حرب".

وخلص تقرير أصدرته لجنة مختصة في المجلس، إلى أن الجيش الإسرائيلي، ارتكب جرائم ترتقي إلى "جرائم حرب" بحق المتظاهرين السلميين في غزة، بما يسمح بمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم.

وكان المجلس بدأ مطلع الأسبوع مناقشة 7 تقارير مقدمة حول انتهاكات وجرائم "إسرائيل" ضد المتظاهرين السلميين على السياج الفاصل على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وحول الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية.

ونقلت وكالات "إسرائيلية"، أنه وعشية التصويت ناشدت "إسرائيل" أكثر من 26 دولة بعدم التصويت لصالح مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان يدينها على جرائم ارتكبها في الأراضي المحتلة ضد الفلسطينيين.

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