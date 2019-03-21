إضراب شامل يَعمُّ بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنعمّ الإضراب الشامل، اليوم الخميس، محافظة بيت لحم، حداداً على روح الشهيد أحمد جمال مناصرة (23 عاماً) من قرية وادي فوكين غرب بيت لحم.ويأتي الإضراب بناء على دعوة لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم، حيث يشمل المحلات التجارية، والمدارس، والجامعات، وكل مناحي الحياة، باستثناء قطاع الصحة.وكان مناصرة، قد استشهد ليلة أمس، في عملية إعدام مباشر من نقطة الصفر، عندما كان يُنقذ مصاباً آخر برصاص الاحتلال.