رئيسة وزراء بريطانيا: لن نترك الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري

رام الله - دنيا الوطن

أكدت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن بريطانيا لن تترك الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، وفق ما كان محدداً في السابق.





وقالت ماي، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، الخميس، أنها لا تريد إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد، مشددةً على أسفها الشديد لتأخر الخروج.



يذكر، أن المملكة المتحدة اتخذت قراراً بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 2016، وبدأت بعده رسمياً بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، والتي تنظم إجراءات الخروج.وصوت البرلمانيون البريطانيون، الخميس الماضي، لصالح تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من 29 آذار/مارس، إلى موعد لاحق، فيما صوتوا ضد مقترح يتضمن إجراء استفتاء ثان، كما صوتوا الشهر الحالي برفض الخروج من دون اتفاق.وسيتم الاتفاق على تأجيل الخروج مع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.