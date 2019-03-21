دولي

رئيسة وزراء بريطانيا: لن نترك الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري

رئيسة وزراء بريطانيا: لن نترك الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري
تيريزا ماي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن بريطانيا لن تترك الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، وفق ما كان محدداً في السابق.

وقالت ماي، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، الخميس، أنها لا تريد إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد، مشددةً على أسفها الشديد لتأخر الخروج.

يذكر، أن المملكة المتحدة اتخذت قراراً بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 2016، وبدأت بعده رسمياً بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، والتي تنظم إجراءات الخروج.

وصوت البرلمانيون البريطانيون، الخميس الماضي، لصالح تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من 29 آذار/مارس، إلى موعد لاحق، فيما صوتوا ضد مقترح يتضمن إجراء استفتاء ثان، كما صوتوا الشهر الحالي برفض الخروج من دون اتفاق.

وسيتم الاتفاق على تأجيل الخروج مع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

أخبار ذات صلة

إنقاذ 51 طالباً هدد سائق حافلة بحرقهم أحياء في إيطاليا

إنقاذ 51 طالباً هدد سائق حافلة بحرقهم أحياء في إيطاليا

البرازيل: نقل سفارتنا من تل أبيب للقدس قيد الدراسة

البرازيل: نقل سفارتنا من تل أبيب للقدس قيد الدراسة

نتنياهو: حُرية عملنا غير مقيّدة ونُثمن الدعم الأمريكي لعملياتنا

نتنياهو: حُرية عملنا غير مقيّدة ونُثمن الدعم الأمريكي لعملياتنا

نيوزيلندا.. دعوات لارتداء الحجاب الجمعة ورفع الأذان تضامناً مع الضحايا المسلمين

نيوزيلندا.. دعوات لارتداء الحجاب الجمعة ورفع الأذان تضامناً مع الضحايا المسلمين

ترامب: هذه الليلة سنقضي على معاقل تنظيم الدولة بسوريا

ترامب: هذه الليلة سنقضي على معاقل تنظيم الدولة بسوريا

كاتبة بريطانية: (صفقة القرن) تتضمن نقل أنبوب نفط من السعودية لقطاع غزة

كاتبة بريطانية: (صفقة القرن) تتضمن نقل أنبوب نفط من السعودية لقطاع غزة

إصابة إسرائيلي بجروح طفيفة بهجوم بالحجارة في (غوش عتصيون) شمال الخليل

إصابة إسرائيلي بجروح طفيفة بهجوم بالحجارة في (غوش عتصيون) شمال الخليل

بشاعة هجوم نيوزلندا الإرهابي تُحرك عصابة الشوارع المنظمة لحماية المساجد

بشاعة هجوم نيوزلندا الإرهابي تُحرك عصابة الشوارع المنظمة لحماية المساجد

التعليقات

الدنيا حكايات

من خُرافات حرب أكتوبر

من خُرافات حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

المالكي لمستشار البنك الاسلامي للتنمية: نحن على استعداد للتعاون في جميع المجالات

المالكي لمستشار البنك الاسلامي للتنمية: نحن على استعداد للتعاون في جميع المجالات

الديمقراطية: نجحنا في الإفراج اليوم عن موقوفين على خلفية الحراك

الديمقراطية: نجحنا في الإفراج اليوم عن موقوفين على خلفية الحراك

السفير زملط: نداء اسكتلندا رد شعبي على وعد بلفور

السفير زملط: نداء اسكتلندا رد شعبي على وعد بلفور

عشراوي تلتقي المستشار القانوني لوزارة الخارجية البريطانية وتبحث معه الوضع السياسي العام

عشراوي تلتقي المستشار القانوني لوزارة الخارجية البريطانية وتبحث معه الوضع السياسي العام

غدا.. الفصائل تعلن الاضراب الشامل ببيت لحم حدادا على روح الشهيد مناصرة

غدا.. الفصائل تعلن الاضراب الشامل ببيت لحم حدادا على روح الشهيد مناصرة

جنود الاحتلال ينتشرون عند السياج الامني جنوب قطاع غزة

جنود الاحتلال ينتشرون عند السياج الامني جنوب قطاع غزة

المالكي يترأس الوفد الفلسطيني بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتعاون بين بلدان الجنوب

المالكي يترأس الوفد الفلسطيني بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتعاون بين بلدان الجنوب

منوعات

بعد سطوع نجمه بأفلام شهيرة.. شاهد ما حل بممثل بوليوودي بسبب الفقر؟

بعد سطوع نجمه بأفلام شهيرة.. شاهد ما حل بممثل بوليوودي بسبب الفقر؟

مرة أخرى شيرين عبدالوهاب متهمة بالإساءة لمصر من البحرين.. شاهد ماذا قالت؟

مرة أخرى شيرين عبدالوهاب متهمة بالإساءة لمصر من البحرين.. شاهد ماذا قالت؟

نجوى كرم تنشر فيديو مقززاً.. وتعلّق: الله ينجينا من الشيطان

نجوى كرم تنشر فيديو مقززاً.. وتعلّق: الله ينجينا من الشيطان

هل خسرت سمية الخشاب وزنها الزائد أم أنها تستخدم &#34;الفوتوشوب&#34;؟

هل خسرت سمية الخشاب وزنها الزائد أم أنها تستخدم "الفوتوشوب"؟

هذه الإعلامية الشهيرة طُعم رامز جلال لاصطياد ضحاياه.. احذروا منها

هذه الإعلامية الشهيرة طُعم رامز جلال لاصطياد ضحاياه.. احذروا منها

وزن زائد ووجه منتفخ.. فنان لبناني شهير يصدم معجبيه بإطلالته

وزن زائد ووجه منتفخ.. فنان لبناني شهير يصدم معجبيه بإطلالته

هنا الزاهد تكشف عن أغرب شيء جذب خطيبها أحمد فهمي إليها

هنا الزاهد تكشف عن أغرب شيء جذب خطيبها أحمد فهمي إليها

أول صورة لفيفي عبده بعد وعكتها الصحية

أول صورة لفيفي عبده بعد وعكتها الصحية

أحدث ظهور لصباح الجزائري وزوجها اللبناني الوسيم

أحدث ظهور لصباح الجزائري وزوجها اللبناني الوسيم

زوج السعودية سارة الودعاني يظهر للعلن للمرة الأولى.. والمُتابعين: &#34;مرة حلو&#34;

زوج السعودية سارة الودعاني يظهر للعلن للمرة الأولى.. والمُتابعين: "مرة حلو"

عربي

الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون فصل متعاطي المخدرات فوراً من وظيفته

الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون فصل متعاطي المخدرات فوراً من وظيفته

العاهل الأردني: القدس بالنسبة لي خط أحمر وشعبي كله معي

العاهل الأردني: القدس بالنسبة لي خط أحمر وشعبي كله معي

وزير الخارجية الجزائري: بوتفليقة ملتزم بعدم الترشح للانتخابات المقبلة

وزير الخارجية الجزائري: بوتفليقة ملتزم بعدم الترشح للانتخابات المقبلة

الكونجرس الأمريكي يعتزم فرض عقوبات جديدة على حزب الله

الكونجرس الأمريكي يعتزم فرض عقوبات جديدة على حزب الله