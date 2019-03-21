رئيس النواب المصري: الدستور ليس دينًا

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال: إن الدستور ليس صنماً، أو تعاليم دينية منزلة.وأضاف عبد العال، خلال أولى جلسات الاستماع حول مقترحات تعديل الدستور، أن "الدستور وثيقة تقدمية نابضة بالحياة لا تكف عن التطور واجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين".وأوضح قائلاً: "الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى في البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعي، وهو وثيقة سياسية وقانونية، تعكس نظام الدولة، وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة".وأشار عبد العال إلى أن المجلس، تلقى في أول 30 يوماً منها مقترحات عديدة سواء من الأعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين، مؤكداً أن المجلس سيعتمد في حواره على الانفتاح والشفافية والاستماع لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وللآراء الفنية من جوانبها المختلفة، مبيناً في السياق، أن وضع الدستور أو تعديلاته عمل تشاركي، يجب أن يشترك فيه الجميع.