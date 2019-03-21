مستوطنون يُهاجمون منزلاً شمال غرب نابلس

هاجم مستوطنون، الليلة، منزلاً على مدخل قرية برقة شمال غرب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، وفق (وفا)، إن مجموعة من المستوطنين، هاجمت منزلاً على مدخل برقة، يعود للمواطن محمود حجة، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار في مركبتين كانتا في ساحة المنزل.



وأضاف: إن المستوطنين استهدفوا عدداً من المركبات بالحجارة على الطريق الواصل بين نابلس وجنين، مؤكداً تصدي الأهالي لهجوم المستوطنين، الذين انسحبوا نحو مستوطنة (حومش) المخلاة وسط إطلاق للرصاص في الهواء.



رام الله - دنيا الوطن