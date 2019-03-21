شاهد: مُذيع إماراتي يُقبّل حذاء "محمد بن زايد"

رام الله - دنيا الوطنأثار إعلامي إماراتي غضب العديد من النشطاء الإماراتيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقبيله حذاء، قال إنه يعود لولي العهد محمد بن زايد.وعبر برنامجه (سوالف)، أحضر المذيع طارق المحياس، حذاء وقال: "نفترض مجرد فرضية أن هذا نعال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد، ويلبس هذا النعال، هل تعرف أنا كمواطن إماراتي ماذا أفعل؟ أنا أقبل نعال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد، الله يحفظه ويديمه تاج على راسنا".وأثار المقطع انتقاداً واسعاً بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين الإماراتيين، الذين اعتبروه إهانة قوية لكل إماراتي، رافضين حديثه عن الشعب الإماراتي بقوله: "أنا كمواطن إماراتي ماذا أفعل؟".