البرازيل: نقل سفارتنا من تل أبيب للقدس قيد الدراسة

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية البرازيلي، إرنستو أراوجو، أن نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، لا يزال قيد الدراسة.



ويزور بولسونارو إسرائيل من 31 آذار/ مارس إلى 2 نيسان/ أبريل، بعد جولته على الولايات المتحدة وتشيلي هذا الأسبوع.





ووفق موقع (عرب 48)، فقد جاءت هذه التصريحات قبل عشرة أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس البرازيل، جايير بولسونارو، إلى إسرائيل في نهاية الشهر الجاري.وقال أراوجو، خلال مؤتمر صحفي في برازيليا: "قضية القدس مهمة للغاية، وهي تشكّل جوهر ما يمكن أن تكون عليه العلاقة الجديدة مع إسرائيل، الطريقة التي سيُتّخذ بها هذا القرار ما زالت قيد الدرس".وكان الزعيم اليميني المتطرف، أعلن خلال الحملة الرئاسية أنه يعتزم نقل السفارة البرازيلية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، كما فعلت الولايات المتحدة، قبل أن يتراجع خشية من رد فعل انتقامي من جانب البلدان العربية المستوردة للّحوم البرازيلية.