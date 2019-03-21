للمواطنين والتجار.. برنامج عمل (معبر بيت حانون/ إيرز) خلال الأعياد اليهودية

رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة (معبر بيت حانون/ إيرز)، تنويهاً للمواطنين والتجار، حول برنامج عمل المعبر خلال فترة الأعياد الإسرائيلية.وأوضحت، أن المغادرة، ستبدأ العمل من الساعة "7:00 صباحاً حتى الساعة 1:00 ظهراً، للمواطنين والمرضى فقط.وحول مغادرة مواطني الضفة الغربية وفلسطينيي 48 المتواجدين بقطاع غزة فقط، يبدأ العمل من الساعة " 7:00 صباحاً حتى الساعة 7:00 مساءً.وعن دخول المواطنين المرضى والتجار، يبدأ العمل من الساعة 7:00 صباحاً حتى الساعة 1:00 ظهراً.لدخول الأجانب ومواطني الضفة الغربية وفلسطينيي 48.