للمواطنين والتجار.. برنامج عمل (معبر بيت حانون/ إيرز) خلال الأعياد اليهودية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت إدارة (معبر بيت حانون/ إيرز)، تنويهاً للمواطنين والتجار، حول برنامج عمل المعبر خلال فترة الأعياد الإسرائيلية.
وأوضحت، أن المغادرة، ستبدأ العمل من الساعة "7:00 صباحاً حتى الساعة 1:00 ظهراً، للمواطنين والمرضى فقط.
وحول مغادرة مواطني الضفة الغربية وفلسطينيي 48 المتواجدين بقطاع غزة فقط، يبدأ العمل من الساعة " 7:00 صباحاً حتى الساعة 7:00 مساءً.
وعن دخول المواطنين المرضى والتجار، يبدأ العمل من الساعة 7:00 صباحاً حتى الساعة 1:00 ظهراً.
لدخول الأجانب ومواطني الضفة الغربية وفلسطينيي 48.
نشرت إدارة (معبر بيت حانون/ إيرز)، تنويهاً للمواطنين والتجار، حول برنامج عمل المعبر خلال فترة الأعياد الإسرائيلية.
وأوضحت، أن المغادرة، ستبدأ العمل من الساعة "7:00 صباحاً حتى الساعة 1:00 ظهراً، للمواطنين والمرضى فقط.
وحول مغادرة مواطني الضفة الغربية وفلسطينيي 48 المتواجدين بقطاع غزة فقط، يبدأ العمل من الساعة " 7:00 صباحاً حتى الساعة 7:00 مساءً.
وعن دخول المواطنين المرضى والتجار، يبدأ العمل من الساعة 7:00 صباحاً حتى الساعة 1:00 ظهراً.
لدخول الأجانب ومواطني الضفة الغربية وفلسطينيي 48.
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