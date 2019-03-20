شؤون فلسطينية

المالكي لمستشار البنك الاسلامي للتنمية: نحن على استعداد للتعاون في جميع المجالات

المالكي لمستشار البنك الاسلامي للتنمية: نحن على استعداد للتعاون في جميع المجالات
رام الله - دنيا الوطن
التقى اليوم الأربعاء على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون بين دول الجنوب، وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي مستشار الرئيس والمتحدث الرسمي باسم البنك الإسلامي للتنمية د. عبد الحكيم رجب الواعر.

حيث ناقش الطرفان التعاون المشترك بين دولة فلسطين ممثلة بالوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي -بيكا و البنك الإسلامي للتنمية مؤكدين أن الشراكة فيما بينهم مميزة وفي تطور مستمر وفي مجالات مختلفة.

كما تباحث الطرفان في مشروع تعزير المناخ التمكيني الوطني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، والذي سيطبقه البنك الاسلامي للتنمية في دول منظمة التعاون الاسلامي وعلى رأسها العضو الفاعل في مجال تعاون فيما بين دول الجنوب ، دولة فلسطين.

كما شكر د. الواعر الوزير المالكي على مشاركة فلسطين الفعالة في مجال التعاون فيما بين دول الجنوب و التعاون الثلاثي ومشاركة الخبرات الفلسطينية المميزة لما فيه مصلحة الدول والشعوب الصديقة والأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ومن جهته عبر الوزير المالكي عن أهمية الشراكة بين الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، وأكد ان الخبرات الفلسطينية ملك للجميع وبأنها متاحة لمن يريد الاستفادة منها وعلى رأسها البنك الإسلامي للتنمية فالخبرات الفلسطينية في مختلف المجالات هي أهم موارد الدولة. وهذه رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للجميع أيضا.

كما اتفق الطرفان على توقيع اتفاقية بين الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي -بيكا والبنك الإسلامي للتنمية وذلك تعزيزاً للتعاون فيما بينهم.

وقد حضر الاجتماع من الى جانب وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي السيد عماد الزهيري وسكرتير ثالث لمى الصفدي من مكتب الوزير وسكرتير ثالث جلال أبو خاطر والملحق الدبلوماسي هبة اسماعيل من الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي-بيكا.

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