شؤون فلسطينية

الديمقراطية: نجحنا في الإفراج اليوم عن موقوفين على خلفية الحراك

الديمقراطية: نجحنا في الإفراج اليوم عن موقوفين على خلفية الحراك
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنها تبذل جهوداً مضنية للإفراج عن كافة الموقوفين خلال الأيام القليلة الماضية على خلفية الحراك الشعبي "بدنا نعيش" في كافة محافظات قطاع غزة.

وقال عضو اللجنة المركزية ومسؤول المكتب الصحفي في الجبهة الديمقراطية  وسام زغبر: "إن اتصالات تجريها الجبهة الديمقراطية مع الجهات المعنية في القطاع للإفراج عن كافة الموقوفين على خلفية الحراك الشعبي".

وأضاف زغبر: "نجحنا اليوم، في الإفراج عن العشرات من الموقوفين في كافة محافظات القطاع، وتلقينا وعودات من الجهات المعنية بالإفراج عن المتبقين خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأوضح أن الجبهة ستواصل جهودها للإفراج عن كافة الموقوفين ووقف كافة الاستدعاءات والملاحقات على خلفية الحراك الشعبي.

وشدد زغبر على ضرورة احترام الحريات العامة بما فيها حرية الرأي والتعبير وحق المواطنين في التجمع والتظاهر السلمي المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة احترام حرية العمل الصحفي وتحييد الصحفيين وحمايتهم.

أخبار ذات صلة

المالكي لمستشار البنك الاسلامي للتنمية: نحن على استعداد للتعاون في جميع المجالات

المالكي لمستشار البنك الاسلامي للتنمية: نحن على استعداد للتعاون في جميع المجالات

السفير زملط: نداء اسكتلندا رد شعبي على وعد بلفور

السفير زملط: نداء اسكتلندا رد شعبي على وعد بلفور

عشراوي تلتقي المستشار القانوني لوزارة الخارجية البريطانية وتبحث معه الوضع السياسي العام

عشراوي تلتقي المستشار القانوني لوزارة الخارجية البريطانية وتبحث معه الوضع السياسي العام

غدا.. الفصائل تعلن الاضراب الشامل ببيت لحم حدادا على روح الشهيد مناصرة

غدا.. الفصائل تعلن الاضراب الشامل ببيت لحم حدادا على روح الشهيد مناصرة

شاهد: لحظة استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بيت لحم

شاهد: لحظة استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بيت لحم

والدة الشهيد أبو ليلى: خرج من البيت بهدوء وعاد إلي شهيدا

والدة الشهيد أبو ليلى: خرج من البيت بهدوء وعاد إلي شهيدا

جنود الاحتلال ينتشرون عند السياج الامني جنوب قطاع غزة

جنود الاحتلال ينتشرون عند السياج الامني جنوب قطاع غزة

المالكي يترأس الوفد الفلسطيني بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتعاون بين بلدان الجنوب

المالكي يترأس الوفد الفلسطيني بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتعاون بين بلدان الجنوب

التعليقات

الدنيا حكايات

من خُرافات حرب أكتوبر

من خُرافات حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

المالكي لمستشار البنك الاسلامي للتنمية: نحن على استعداد للتعاون في جميع المجالات

المالكي لمستشار البنك الاسلامي للتنمية: نحن على استعداد للتعاون في جميع المجالات

الديمقراطية: نجحنا في الإفراج اليوم عن موقوفين على خلفية الحراك

الديمقراطية: نجحنا في الإفراج اليوم عن موقوفين على خلفية الحراك

السفير زملط: نداء اسكتلندا رد شعبي على وعد بلفور

السفير زملط: نداء اسكتلندا رد شعبي على وعد بلفور

عشراوي تلتقي المستشار القانوني لوزارة الخارجية البريطانية وتبحث معه الوضع السياسي العام

عشراوي تلتقي المستشار القانوني لوزارة الخارجية البريطانية وتبحث معه الوضع السياسي العام

غدا.. الفصائل تعلن الاضراب الشامل ببيت لحم حدادا على روح الشهيد مناصرة

غدا.. الفصائل تعلن الاضراب الشامل ببيت لحم حدادا على روح الشهيد مناصرة

جنود الاحتلال ينتشرون عند السياج الامني جنوب قطاع غزة

جنود الاحتلال ينتشرون عند السياج الامني جنوب قطاع غزة

المالكي يترأس الوفد الفلسطيني بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتعاون بين بلدان الجنوب

المالكي يترأس الوفد الفلسطيني بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتعاون بين بلدان الجنوب

طوباسي يُطالب الخارجية اليونانية بتوضيح حول مشاركة شركات بعطاء قطار القدس

طوباسي يُطالب الخارجية اليونانية بتوضيح حول مشاركة شركات بعطاء قطار القدس

منوعات

هل خسرت سمية الخشاب وزنها الزائد أم أنها تستخدم &#34;الفوتوشوب&#34;؟

هل خسرت سمية الخشاب وزنها الزائد أم أنها تستخدم "الفوتوشوب"؟

هذه الإعلامية الشهيرة طُعم رامز جلال لاصطياد ضحاياه.. احذروا منها

هذه الإعلامية الشهيرة طُعم رامز جلال لاصطياد ضحاياه.. احذروا منها

وزن زائد ووجه منتفخ.. فنان لبناني شهير يصدم معجبيه بإطلالته

وزن زائد ووجه منتفخ.. فنان لبناني شهير يصدم معجبيه بإطلالته

هنا الزاهد تكشف عن أغرب شيء جذب خطيبها أحمد فهمي إليها

هنا الزاهد تكشف عن أغرب شيء جذب خطيبها أحمد فهمي إليها

أول صورة لفيفي عبده بعد وعكتها الصحية

أول صورة لفيفي عبده بعد وعكتها الصحية

أحدث ظهور لصباح الجزائري وزوجها اللبناني الوسيم

أحدث ظهور لصباح الجزائري وزوجها اللبناني الوسيم

زوج السعودية سارة الودعاني يظهر للعلن للمرة الأولى.. والمُتابعين: &#34;مرة حلو&#34;

زوج السعودية سارة الودعاني يظهر للعلن للمرة الأولى.. والمُتابعين: "مرة حلو"

&#34;بطل الملاعب أردني&#34;.. الموت يغيب المطرب الأردني عدنان شهاب

"بطل الملاعب أردني".. الموت يغيب المطرب الأردني عدنان شهاب

هل حقاً تزوجت دينا في السعودية أثناء أدائها مناسك العُمرة؟

هل حقاً تزوجت دينا في السعودية أثناء أدائها مناسك العُمرة؟

رانيا يوسف تثير غضب الجمهور بالكشف عن ساقيها دائماً

رانيا يوسف تثير غضب الجمهور بالكشف عن ساقيها دائماً

عربي

الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون فصل متعاطي المخدرات فوراً من وظيفته

الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون فصل متعاطي المخدرات فوراً من وظيفته

وزير الخارجية الجزائري: بوتفليقة ملتزم بعدم الترشح للانتخابات المقبلة

وزير الخارجية الجزائري: بوتفليقة ملتزم بعدم الترشح للانتخابات المقبلة

الكونجرس الأمريكي يعتزم فرض عقوبات جديدة على حزب الله

الكونجرس الأمريكي يعتزم فرض عقوبات جديدة على حزب الله

الإمارات تفصل عاملاً أشاد بمذبحة نيوزيلندا

الإمارات تفصل عاملاً أشاد بمذبحة نيوزيلندا