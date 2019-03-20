الديمقراطية: نجحنا في الإفراج اليوم عن موقوفين على خلفية الحراك

رام الله - دنيا الوطنأكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنها تبذل جهوداً مضنية للإفراج عن كافة الموقوفين خلال الأيام القليلة الماضية على خلفية الحراك الشعبي "بدنا نعيش" في كافة محافظات قطاع غزة.وقال عضو اللجنة المركزية ومسؤول المكتب الصحفي في الجبهة الديمقراطية وسام زغبر: "إن اتصالات تجريها الجبهة الديمقراطية مع الجهات المعنية في القطاع للإفراج عن كافة الموقوفين على خلفية الحراك الشعبي".وأضاف زغبر: "نجحنا اليوم، في الإفراج عن العشرات من الموقوفين في كافة محافظات القطاع، وتلقينا وعودات من الجهات المعنية بالإفراج عن المتبقين خلال الأيام القليلة المقبلة".وأوضح أن الجبهة ستواصل جهودها للإفراج عن كافة الموقوفين ووقف كافة الاستدعاءات والملاحقات على خلفية الحراك الشعبي.وشدد زغبر على ضرورة احترام الحريات العامة بما فيها حرية الرأي والتعبير وحق المواطنين في التجمع والتظاهر السلمي المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة احترام حرية العمل الصحفي وتحييد الصحفيين وحمايتهم.