غدا.. الفصائل تعلن الاضراب الشامل ببيت لحم حدادا على روح الشهيد مناصرة





وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد اعلنت في وقت سابق عن استشهاد الشاب أحمد مناصرة، برصاص الاحتلال الاسرائيلي، وجرى نقله الى مستشفى جالا الحكومي، فيما أصيب اخر بجروح وصفت بالحرجة وجرى نقله الى مستشفى اليمامة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الفصائل الفلسطينية، عن اضراب شامل يوم غدٍ الخميس، حدادا على روح الشهيد أحمد مناصرة، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الاربعاء.