شاهد: لحظة استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بيت لحم







رام الله - دنيا الوطننُشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو، يظهر لحظة استشهاد شاب فلسطيني مساء اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الاسرائيلي في بيت لحم.واظهر الفيديو، جنود الاحتلال الاسرائيلي وهم يطلقون النار على المركبة التي كان يتواجد فيها الشاب الشهيد ومعه عدة اشخاص.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد اعلنت عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، وتم نقله الى مستشفى جالا الحكومي، فيما أصيب اخر بجروح وصفت بالخطيرة، وجرى نقله الى مستشفى اليمامة.