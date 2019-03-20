والدة الشهيد أبو ليلى: خرج من البيت بهدوء وعاد إلي شهيدا







رام الله - دنيا الوطنكلمات مؤثرة، قالتها والدة الشهيد عمر ابو ليلى منفذ عملية (أريئيل)، الذي اغتالته قوات الاحتلال الاسرائيلي امس في قرية عبوين برام الله.وقالت والدة الشهيد عمر: "اول مرة بزغرد، فعمر لايوجد مثله في اي مكان، لم اكن متوقعة بانه فعل أي شيء، خرج بهدوء وعاد إلي شهيدا".وأضافت: "اول مرة نام في حضني قبل اسبوع، ولكن قبل ايام نظرت في وجهه، شعرت ان نورا يخرج من وجهه"، مردفة بقولها: "كنت اتمنى ان اعرف ماذا يدور بقلبه، ولكن الان عرفت".وفي السياق، قالت: "هناك أشخاص بتدربون، ولكن عمر في حياته لم يسمك (خوصة)، طلع زلمة الحمد الله، وان شاء الله ان يكون كل الشباب مثل عمر"، موضحة أن شارع اريئيل اطلق عليه اسم عمر.