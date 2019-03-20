جنود الاحتلال ينتشرون عند السياج الامني جنوب قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
افاد موقع (حدشوت24) الإسرائيلي ان جنود الجيش الاسرائيلي انتشروا مساء اليوم الاربعاء، عند السياج الامني جنوب قطاع غزة، بسبب الخوف من وجود حالة تسلل لفلسطينيين.
افاد موقع (حدشوت24) الإسرائيلي ان جنود الجيش الاسرائيلي انتشروا مساء اليوم الاربعاء، عند السياج الامني جنوب قطاع غزة، بسبب الخوف من وجود حالة تسلل لفلسطينيين.
وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة حالة من التوتر الشديد اثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في اطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار والارباك الليلي.
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