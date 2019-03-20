شؤون فلسطينية

المالكي يترأس الوفد الفلسطيني بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتعاون بين بلدان الجنوب

المالكي يترأس الوفد الفلسطيني بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتعاون بين بلدان الجنوب
رام الله - دنيا الوطن
خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، القى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي كلمته بصفته رئيساً لمجموعة ال ٧٧والصين، قائلا: "إننا هنا اليوم بعد ٤٠ عاما من تبني خطة عمل بيونس ايرس لمراجعتها وتحديد نقاط النجاح والتحديات التي واجهتنا بشكل عملي لتعزير التعاون بين دول الجنوب وتحويل هذه التحديات الى فرص، آملين أن التعاون بين دول الجنوب سيساعد في القضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده".

واضاف: "ما شاهدناه في العقود الماضية من توسع اشكال التعاون بين بلدان الجنوب على مختلف المستويات ومن عمل جماعي ساهم في تحقيق التنمية المستدامة بأبعاد مختلفة". 

وتابع بقوله: "ان المجموعة تقدر التعاون الاقليمي والقمم والاستراتيجيات وتنسيق السياسات وإطلاق المشاريع المشتركة التي عززت بدورها التجارة فيما بين بلدان الجنوب والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتنمية القدرات".

واشار المالكي إلى ان المجموعة تؤمن بأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يوفر الفرص، ويدعم الجهود لتعزيز التعاون الدولي والمضي قدما في تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030. 

وفي هذا السياق، أوضح ان المجموعة تؤكد ان تعاون جنوب جنوب مكمل وليس بديلا عن تعاون شمال-جنوب.

وقال: "كما أننا نؤكد على أن المبادئ التي وجهت التعاون فيما بين بلدان الجنوب تبقى صالحة وتبقى خارطة الطريق لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب".

واضاف: "كما ونؤكد باسم المجموعة أن هذا المؤتمر (BAPA + 40 ) يتيح لنا الفرصة لإعادة التأكيد على دعمنا القوي للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب. آملين أن يكون هناك اجماع متعدد الأطراف في هذا المؤتمر لتعزير مبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب".

وبعد أن أنهى الوزير كلمته باسم مجموعة ال٧٧والصين القى كلمة دولة فلسطين والتي أكد فيها أن دولة فلسطين تعمل بشكل حثيث من اجل تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وايمانا من القيادة الفلسطينية بأهمية تعاون جنوب- جنوب تم انشاء الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي(بيكا) بموجب مرسوم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس كذراع تنفيذي لوزارة الخارجية والمغتربين واعتبارها المنسق الوطني للتعاون جنوب-جنوب والتي تدعم من خلالها دولة فلسطين الدول الصديقة والداعمة للشعب الفلسطيني من خلال تقديم المساعدات الانمائية والدعم الفني لهم. 

واوضح أن ذلك تعبيرا عن امتنان الفلسطينيين شعباً وقيادة وتقديره للدعم الدولي ودعم الدول الصديقة لفلسطين ولقد نفذت حتى الآن العديد من المشاريع وبرامج التعاون والتي تخدم اهداف تحقيق التنمية المستدامة سواء ثنائي او ثلالثي او متعدد الأطراف في مختلف المجالات وخاصة في المجالات التي تتميز فيها دولة فلسطين كقطاعات التعليم والصحة والبيئة والزراعة.

وأنهى الوزير المالكي كلمته بالتأكيد بأن الأهداف السامية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها كافة وتعزير المنظومة الدولية المتعددة الأطراف القائمة على القانون الدولي تتحقق فقط باتخاذ خطوات عملية وأن دولة فلسطين ستساهم بكل امكانياتها من اجل انجاز ما يتم الاتفاق عليه في هذا المؤتمر لما فيه مصلحة للشعوب وانتصارا للمبادىء المشتركة.

وحضر الاجتماع الى جانب وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، وزيرة الاقتصاد عبير عودة، والسفير د.رياض منصور مندوب فلسطين في الأمم المتحدة ومدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري و المستشار أول عمر عوض الله رئيس ادار الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة، وسكرتير ثالث لمى الصفدي من مكتب الوزير.



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