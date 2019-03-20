الرئيس عباس: كل التحية لأهلنا في غزة الذين صبروا على ظلم حماس

وجّه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس رسالة إلى أهالي قطاع غزة، بعد أيام من حراك شعبي، طالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية، ووقف الجباية.



وقال الرئيس عباس خلال زيارته للمتحدث باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف في مجمع رام الله الطبي الحكومي: "كل الاحترام لأبناء شعبنا في غزة، الذين صبروا على ظلم حماس، وإلي أبناء شعبنا بالضفة، الذين صبروا على ظلم وعنجهية الاحتلال".





وكان أبو سيف، وصل رام الله الليلة الماضية، قادماً من قطاع غزة، بعد أن تعرض لاعتداء من قبل مسلحين مساء يوم الاثنين.

رام الله - دنيا الوطن