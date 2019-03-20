شهيد وإصابة حرجة برصاص الاحتلال في بيت لحم





وذكرت وسائل إعلام محلية وعربية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتحت النار باتجاه سيارة ركاب مدنية في الخضر جنوب بيت لحم، مما أسفر عن استشهاد مواطن، وإصابة آخر.





وقالت وزارة الصحة في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن مواطناً استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر والكتف واليد، حيث تم نقله لمستشفى بيت جالا الحكومي، فيما أصيب آخر بجروح حرجة بالرصاص الحي في البطن، وتم نقله إلى مستشفى اليمامة، وهو الآن في غرفة العمليات.





يتبع.. وكان ثلاثة مواطنين، استشهدوا برصاص الاحتلال الليلة الماضية، بينهم منفذ عملية (آريئيل) عمر أبو ليلى، فيما سادت حالة من الغضب الأراضي الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، إن مواطناً استشهد في بيت لحم برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فيما تم نقله لمستشفى بيت جالا.