طائرة استطلاع تستهدف مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة شرقي القطاع

رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مجموعة من المواطنين، كانوا يطلقون البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه الداخل، فيما لم يبلغ عن وقوع اصابات.وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار فعاليات الإرباك الليلي، ومسيرات العودة.