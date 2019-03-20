إعلام الاحتلال يزعم: إطلاق نار على جنود إسرائيليين بجنين وبيت لحم





وأفاد موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن اطلاق النار لم يسفر عن إصابات بين الجنود، فيما تجري قوات الجيش، عمليات بحث واسعة لتحديد مكان المنفذين.





إلى ذلك، ادعى موقع (0404) الاسرائيلي، أنه سُمع دوي طلقات نارية في منطقة مفترق (افرات) قرب بيت لحم، فيما لم يبلغ عن وقوع خسائر.





ويشار إلى أن مدينة رام الله، شهدت أمس مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن استشهاد ثلاثة شبان، بينهم منفذ عملية (أريئيل) عمر أبو ليلى.

رام الله - دنيا الوطنزعم إعلام الاحتلال الإسرائيلي، أن فلسطينيين فتحو النار مساء اليوم الأربعاء، على نقطة للجيش الإسرائيلي بالقرب من قرية يعبد بجنين.