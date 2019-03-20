مزهر: لا نقبل نظرية "المؤامرة" وعلى حماس وقف الجباية وتحقيق مطالب الشعب





وقال مزهر في تصريحات لقناة (الميادين) الإخبارية: إن هناك محاولات للتعرض للجماهير بالقمع، ومنعها من التعبير عن رأيها، مشيراً إلى أن الجبهة الشعبية ضد التعامل الأمني في غزة.



وشدّد على أن المطلوب من حماس وقف الجباية التي فاقمت من الأزمة في غزة، مضيفاً أن الإجراءات التعسفية ضد المواطنين في غزة "غير مقبولة بالنسبة لنا".



وتابع عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية: "لا نقبل نظرية المؤامرة، والمطلوب المضي قدماً لإنجاز المصالحة، وتحقيق مطالب الشعب".



وطالب مزهر حماس باتخاذ خطوات جدية، كالإفراج عن المعتقلين، ووقف الجباية.

رام الله - دنيا الوطنتحدّث عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، اليوم الأربعاء، عن الأحداث التي شهدها قطاع غزة الأيام القليلة الماضية، وتحديداً ما صاحب مسيرات الحراك الشعبي المطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية في القطاع.