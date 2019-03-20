مُتحدث أممي: نعمل مع مصر وإسرائيل على فتح جميع معابر قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطندعا فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، كلاً من مصر وإسرائيل إلى فتح معابر قطاع غزة.جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأربعاء، في نيويورك، قائلاً: "ندعو مصر وإسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية؛ للعمل معاً من أجل فتح جميع معابر قطاع غزة"، بحسب وكالة (الأناضول).وأوضح حق، أن نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، "يقوم بالاتصالات مع تلك الأطراف تحقيقاً لهذا الغرض.وفي السياق، قال حق: "نحن نعمل من أجل ذلك، وإن كان من الواضح، أن تحقيق ذلك بالأمر الصعب.. لكننا نواصل اتصالاتنا لكي نضمن أن تبقي معابر القطاع مفتوحة".ويخضع قطاع غزة لحصار خانق منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالانتخابات عام 2006.ويحيط بالقطاع سبعة معابر، تخضع ستة منها لسيطرة إسرائيل، فيما تشرف مصر على معبر رفح جنوب القطاع، على الحدود المصرية الفلسطينية.