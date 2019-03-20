نتنياهو: حُرية عملنا غير مقيّدة ونُثمن الدعم الأمريكي لعملياتنا

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن إسرائيل والولايات المتحدة، تعملان بتنسيق وطيد من أجل صد ما وصفه "العدوان الإيراني" على المنطقة وفي العالم.جاء ذلك، في مستهل لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بالقدس المحتلة.وأضاف: "تحدثنا عن السبل لتحقيق ذلك، هناك سبل لتشديد الضغوطات التي تمارس على إيران حتى أكثر، وصد إيران، سيساهم في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في إسرائيل، وفي المنطقة، وفي العالم".وثمن نتنياهو الدعم الأمريكي الكامل لإسرائيل؛ للدفاع عن نفسها من التهديد الإيراني، وفق زعمه، متابعاً: سنواصل اتخاذ إجراءات وفق الحاجة ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكرياً في سوريا، ولامتلاك أسلحة خطيرة هناك، حرية عملنا غير مقيدة ونثمن الدعم الأمريكي لعملياتنا، كما نحن ندعمها".وأضاف: "كشفنا الأسبوع الماضي النقاب عن الجهود التي بذلها حزب الله لإقامة شبكة إرهابية في سوريا وفي الجولان"، وفق ما قال.وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "يمكن التخيل ماذا كان يحدث لو إسرائيل لم تكن موجودة في الجولان، فعندئذ لكانت إيران موجودة على شواطئ بحيرة طبريا، آن الأوان للمجتمع الدولي أن يعترف بالتواجد الإسرائيلي في الجولان، وبأن الجولان سيبقى دائماً جزءاً من دولة إسرائيل".