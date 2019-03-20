أبو مجاهد: سيتم اليوم الافراج عن عدد من الموقوفين بسبب أحداث الحراك

رام الله - دنيا الوطنوكان محمد البريم (أبو مجاهد) المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية، قد أكد في وقت سابق، أن جهوداً كبيرا تبذل من قبل الفصائل الفلسطينية؛ للافراج عن الموقوفين لدى الاجهزة الامنية بغزة، في موضوع الحراك الشعبي.وقال البريم في تصريح صحفي له: "أنه سيتم الافراج عن عدد من الموقوفين اليوم الأربعاء".وكانت الاجهزة الامنية قد أفرجت قبل يومين عن مجموعة من المواطنين الذين تم ايقافهم على خلفية الحراك الشعبي في قطاع غزة.