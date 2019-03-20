دولي

نيوزيلندا.. دعوات لارتداء الحجاب الجمعة ورفع الأذان تضامناً مع الضحايا المسلمين

نيوزيلندا.. دعوات لارتداء الحجاب الجمعة ورفع الأذان تضامناً مع الضحايا المسلمين
رام الله - دنيا الوطن
دعا نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نساء نيوزيلندا إلى ارتداء الحجاب، الجمعة المقبل، تضامناً مع مسلمي البلاد، في ذكرى مرور أسبوع على مجزرة المسجدين.

ولفتت آنا توماس، إحدى منظمات الفعالية، إلى أن الحجاب من أجل التضامن، عبر موقع (فيسبوك)، إلى أن دعوتها لقيت دعماً من قبل مئات الأشخاص.

ونقل موقع (نيوز هاب) المحلي عن توماس قولها: "خطرت ببالي فكرة، وتساءلت: لماذا لا نرتدي الحجاب جميعاً الجمعة لنسير بجانب شقيقاتنا المسلمات إبداءً للاحترام".

وانطلقت دعوة مماثلة في صفحة تسمى "الحجاب من أجل الانسجام"، دعا عبرها نشطاء نساء نيوزيلندا إلى ارتداء الحجاب في العمل والمدارس أو النوادي، في "بادرة رمزية للتضامن"، كما انطلقت دعوة ثالثة على صفحة تسمى "الحجاب يوم الجمعة"، من أجل الغرض نفسه.

والأربعاء، أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آردرن، رفع الأذان والوقوف دقيقتيْ صمت، الجمعة، في ذكرى مرور أسبوع على المجزرة المروعة ببلادها.

ووفق إعلام محلي، فقد تم اختيار الوقوف دقيقتي صمت بدلاً من دقيقة واحدة كالمعتاد، بسبب حجم المأساة.

والجمعة الماضية، استهدف هجوم دموي مسجدَين في "كرايست تشيرتش" النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصاً، أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون.

فيما تمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة السبت، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.

وبدم بارد وتجرد من الإنسانية، سجل الإرهابي تارانت، لحظات تنفيذه أعمال قتل وحشية، وبث مقتطفات منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أعنف يوم شهده تاريخ البلاد الحديث، بحسب رئيسة الوزراء.

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