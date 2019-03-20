ترامب: هذه الليلة سنقضي على معاقل تنظيم الدولة بسوريا

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إنه سيتم القضاء على آخر معاقل تنظيم الدولة في سوريا هذه الليلة.وجاء إعلان الرئيس الأمريكي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قبل زيارته إلى ولاية أوهايو الأمريكية.وخلال تصريحاته حمل الرئيس الأمريكي، خريطتين للصحافة إحداهما كانت تمثل الوضع الحالي لتنظيم "داعش"، بحسب ما نقلته قناة (CBS news) الأمريكية.