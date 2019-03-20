شؤون فلسطينية

وزير خارجية الأردن: نرفض أي خطوة نحو تغيير الوضع في القدس

وزير خارجية الأردن: نرفض أي خطوة نحو تغيير الوضع في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، اليوم الأربعاء، أن بلاده ترفض أي خطوة نحو تغيير الوضع القائم في القدس".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أعقبت لقاءه نظيره المجري، بيتر سيارتو، في إطار زيارة يُجريها الأخير إلى عمان.

وأوضح الصفدي، حسب بيان للخارجية الأردنية، أن المحادثات مع سيارتو تناولت التطورات الإقليمية، وخصوصا المرتبطة بالقضية الفلسطينية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الاناضول).

وقال الصفدي: "إن حل الصراع على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو شرط لتحقيق السلام الشامل في المنطقة".

وشدد الوزير على موقف المملكة الثابت في رفض أي خطوة تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس.

بدوره، اكد سيارتو إن سفارة بلاده لدى إسرائيل موجودة في تل أبيب، وإن نقلها إلى القدس غير مطروح، مؤكدًا ثبات موقف بلاده بشأن المدينة الفلسطينية، وبتوجهات الاتحاد الأوروبي إزاء الصراع.

وأشار إلى أن افتتاح بلاده مكتب تمثيل اقتصادي في القدس، الثلاثاء، يعود إلى اعتبارات اقتصادية.

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