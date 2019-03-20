أبو مجاهد: سيتم الإفراج عن عدد من الموقوفين على خلفية الحراك اليوم

رام الله - دنيا الوطنأكد محمد البريم (أبو مجاهد) المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية، أن جهوداً كبيرا تبذل من قبل الفصائل الفلسطينية؛ للافراج عن الموقوفين لدى الاجهزة الامنية بغزة، في موضوع الحراك الشعبي.وقال البريم في تصريح صحفي له: "أنه سيتم الافراج عن عدد من الموقوفين اليوم الأربعاء".وكانت الاجهزة الامنية قد أفرجت قبل يومين عن مجموعة من الصحفيين الذين تم ايقافهم.