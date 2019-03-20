إصابات بالمطاط والاختناق خلال مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة



وقد انتشر جنود الاحتلال في الجبال المحيطة للمستوطنة، في محاولة لاستهداف الطلبة بشكل مباغت، كما أطلقت وابلا من قنابل الصوت صوب الصحفيين، وأجبرتهم على الابتعاد عن محيط المكان.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 14 إصابة خلال المواجهات على المدخل الشمالي للبيرة، منها اثنتان بالرصاص المطاطي، و12 إصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وإنها عالجتهم ميدانيا.



يذكر أن قوات الاحتلال أعدمت الشابين رائد هاشم محمد حمدان (21 عاما)، وزيد عماد محمد نوري (20 عاما) في نابلس.



وفي قرية عبوين شمال غرب رام الله، أعلنت قوات الاحتلال اغتيال الشاب عمر أمين أبو ليلى (19 عاما) الذي تتهمه بتنفيذ عملية قرب مستوطنة "أرئيل" الأحد المنصرم.













وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية صوب الطلبة الذين تجمهروا عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، ما أسفر عن إصابة 3 من الطلبة بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق، وتم نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله لتلقي العلاج.