شركة البنك الاسلامي العربي تفصح عن تقريرها السنوي للسنة المالية 2018





أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 1,062,302,827 دولار أمريكي بعد أن كان 1,041,103,696 دولار أمريكي في نهاية العام 2017 بإرت بلغت نسبته 2.04%.





وبلغ مجموع المطلوبات 952,908,000 دولار أمريكي (وتشمل المطلوبات وحقوق اصحاب الاستثمار المطلقة و حساب الاستثمار المخصص ) بعد أن كان 934,107,781 دولار أمريكي (وتشمل المطلوبات وحقوق اصحاب الاستثمار المطلقة و حساب الاستثمار المخصص ) نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 2.01%.





أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 109,394,827 دولار أمريكي بعد أن كان 106,995,915 دولار أمريكي في نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 2.24%.



رام الله - دنيا الوطنأفصحت شركة البنك الاسلامي العربي عن بياناتها المالية النهائية المدققة للسنة المالية 2018 من خلال التقرير السنوي، وذلك عملاً بأحكام نظام الإفصاح الساري.و تشير بيانات البنك الاسلامي العربي للسنة المنتهية في 31122018 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 7,103,320 دولار أمريكي, مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 6,402,924 دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 10.94%.