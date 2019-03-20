شؤون فلسطينية

الرويضي يبحث مع مستشفيات القدس سبل تعزيز مواردها المالية

الرويضي يبحث مع مستشفيات القدس سبل تعزيز مواردها المالية
رام الله - دنيا الوطن
بحث السفير احمد الرويضي ممثل منظمة التعاون الاسلامي لدى فلسطين مع شبكة مستشفيات القدس خلال اجتماع عقد اليوم في مستشفى المطلع احتياجتها لتعزيز مواردها المالية لاستمرار تقديم خدماتها الطبية لابناء الشعب الفلسطيني.

وجاء هذا الاجتماع مع الشبكة والتي تضم ستة مستشفيات هي (المقاصد الخيرية، المطلع، الهلال الاحمر، العيون، الفرنساوي، والاميرة بسمة) استجابه لمطالبه الشبكة من منظمة التعاون الاسلامي والدول الاسلامية المساهمة العاجلة في تغطية العجز المالي التي تعاني منه بفعل قطع المساعدات الامريكية عنها بضوء القرار الامريكي بوقف الدعم المقدم للشعب الفلسطيني والبالغ ٢٥ مليون دولار لهذه المستشفيات.

واستعرض رئيس الشبكة عبد القادر الحسيني ومدراء المستشفيات اوضاع القطاع الصحي والمستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية، وتأثير نقص الموارد المالية في تقديم الخدمات الطبية اللازمة لابناء الشعب الفلسطيني عامة حيث يستفيد من خدمات هذه المستشفيات ابناء القدس والمحافظات الشمالية والجنوبية. 

وعبر السفير الرويضي عن تقديره للدور الانساني الذي تلعبه مستشفيات القدس في تقديم الخدمات الصحية، وان هذه المستشفيات تشكل عنصر ثبات تتطلب دوما المساهمة في تعزيز امكانياتها وقدراتها الخدماتيه الصحية، وثمن وحدتها وتنظيم العلاقة بينها من خلال اطار يجمعها ممثلا بشبكة مستشفيات القدس واشار الى متابعة المنظمة لاحتياجات هذه المؤسسات ورغبة بعض الدول الاسلامية في المساهمة بدعمها وبشكل خاص في مجال توفير الادوية والاجهزة الطبية وتطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات الادارية والمالية.

وتم تسليم السفير الرويضي تقريرا حول احتياجات مستشفيات القدس، واتفق على استمرار الاتصال والتواصل من اجل ايضا تعزيز دور اكبر لوكالات منظمة التعاون الاسلامي وبشكل خاص بنك التنمية الاسلامي وصندوق التضامن الاسلامي ومركز البحوث والدراسات وتطوير القدرات للدول الاسلامية في دعم هذه المستشفيات.

أخبار ذات صلة

الحمد الله: المقدسيون يشكلون خط الدفاع الأول عن الأمتين الإسلامية والعربية

الحمد الله: المقدسيون يشكلون خط الدفاع الأول عن الأمتين الإسلامية والعربية

الكشف عن تفاصيل اجتماع بشارة بممثلين دوليين حول الوضع المالي للسلطة والرواتب

الكشف عن تفاصيل اجتماع بشارة بممثلين دوليين حول الوضع المالي للسلطة والرواتب

هنية: غزة قادرة وبأسرع مما يتوقعه البعض على احتواء أي تطور خارج الصندوق

هنية: غزة قادرة وبأسرع مما يتوقعه البعض على احتواء أي تطور خارج الصندوق

ملادينوف يعلن توقيع اتفاق مع (UNDP) لخلق فرص عمل لـ3500 شخص بغزة

ملادينوف يعلن توقيع اتفاق مع (UNDP) لخلق فرص عمل لـ3500 شخص بغزة

سلطات الاحتلال تُبعد حارساً عن المسجد الأقصى 15 يوماً

سلطات الاحتلال تُبعد حارساً عن المسجد الأقصى 15 يوماً

الحمد الله يستقبل أعضاء المكتب التنفيذي للجان الشعبية للمخيمات

الحمد الله يستقبل أعضاء المكتب التنفيذي للجان الشعبية للمخيمات

فلسطين وتركيا تبحثان التعاون في المجال السياحي

فلسطين وتركيا تبحثان التعاون في المجال السياحي

عرنكي والسفير الصيني في فلسطين يبحثان العلاقات الثنائية

عرنكي والسفير الصيني في فلسطين يبحثان العلاقات الثنائية

التعليقات

الدنيا حكايات

من خُرافات حرب أكتوبر

من خُرافات حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

الرويضي يبحث مع مستشفيات القدس سبل تعزيز مواردها المالية

الرويضي يبحث مع مستشفيات القدس سبل تعزيز مواردها المالية

الحمد الله: المقدسيون يشكلون خط الدفاع الأول عن الأمتين الإسلامية والعربية

الحمد الله: المقدسيون يشكلون خط الدفاع الأول عن الأمتين الإسلامية والعربية

سلطات الاحتلال تُبعد حارساً عن المسجد الأقصى 15 يوماً

سلطات الاحتلال تُبعد حارساً عن المسجد الأقصى 15 يوماً

فلسطين وتركيا تبحثان التعاون في المجال السياحي

فلسطين وتركيا تبحثان التعاون في المجال السياحي

عرنكي والسفير الصيني في فلسطين يبحثان العلاقات الثنائية

عرنكي والسفير الصيني في فلسطين يبحثان العلاقات الثنائية

قطامي: ملتزمون بقرارات الرئيس بتوجيه الدعم العربي والإسلامي لمستحقيه

قطامي: ملتزمون بقرارات الرئيس بتوجيه الدعم العربي والإسلامي لمستحقيه

أبو ليلى: على أوروبا معاقبة جرائم الحرب الإسرائيلية واحترام نتائج الانتخابات الفلسطينية

أبو ليلى: على أوروبا معاقبة جرائم الحرب الإسرائيلية واحترام نتائج الانتخابات الفلسطينية

دعوات في الضفة الغربية إلى تصعيد شامل يوم الجمعة

دعوات في الضفة الغربية إلى تصعيد شامل يوم الجمعة

منوعات

هل خسرت سمية الخشاب وزنها الزائد أم أنها تستخدم &#34;الفوتوشوب&#34;؟

هل خسرت سمية الخشاب وزنها الزائد أم أنها تستخدم "الفوتوشوب"؟

هذه الإعلامية الشهيرة طُعم رامز جلال لاصطياد ضحاياه.. احذروا منها

هذه الإعلامية الشهيرة طُعم رامز جلال لاصطياد ضحاياه.. احذروا منها

وزن زائد ووجه منتفخ.. فنان لبناني شهير يصدم معجبيه بإطلالته

وزن زائد ووجه منتفخ.. فنان لبناني شهير يصدم معجبيه بإطلالته

هنا الزاهد تكشف عن أغرب شيء جذب خطيبها أحمد فهمي إليها

هنا الزاهد تكشف عن أغرب شيء جذب خطيبها أحمد فهمي إليها

أول صورة لفيفي عبده بعد وعكتها الصحية

أول صورة لفيفي عبده بعد وعكتها الصحية

أحدث ظهور لصباح الجزائري وزوجها اللبناني الوسيم

أحدث ظهور لصباح الجزائري وزوجها اللبناني الوسيم

زوج السعودية سارة الودعاني يظهر للعلن للمرة الأولى.. والمُتابعين: &#34;مرة حلو&#34;

زوج السعودية سارة الودعاني يظهر للعلن للمرة الأولى.. والمُتابعين: "مرة حلو"

&#34;بطل الملاعب أردني&#34;.. الموت يغيب المطرب الأردني عدنان شهاب

"بطل الملاعب أردني".. الموت يغيب المطرب الأردني عدنان شهاب

هل حقاً تزوجت دينا في السعودية أثناء أدائها مناسك العُمرة؟

هل حقاً تزوجت دينا في السعودية أثناء أدائها مناسك العُمرة؟

رانيا يوسف تثير غضب الجمهور بالكشف عن ساقيها دائماً

رانيا يوسف تثير غضب الجمهور بالكشف عن ساقيها دائماً

عربي

وزير الخارجية الجزائري: بوتفليقة ملتزم بعدم الترشح للانتخابات المقبلة

وزير الخارجية الجزائري: بوتفليقة ملتزم بعدم الترشح للانتخابات المقبلة

الكونجرس الأمريكي يعتزم فرض عقوبات جديدة على حزب الله

الكونجرس الأمريكي يعتزم فرض عقوبات جديدة على حزب الله

الإمارات تفصل عاملاً أشاد بمذبحة نيوزيلندا

الإمارات تفصل عاملاً أشاد بمذبحة نيوزيلندا

بومبيو: الأزمة الخليجية لا تصب في مصلحة المنطقة والعالم

بومبيو: الأزمة الخليجية لا تصب في مصلحة المنطقة والعالم