شؤون فلسطينية

الحمد الله: المقدسيون يشكلون خط الدفاع الأول عن الأمتين الإسلامية والعربية

الحمد الله: المقدسيون يشكلون خط الدفاع الأول عن الأمتين الإسلامية والعربية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس حكومة تسيير الأعمال د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، وفداً من دار الإفتاء، برئاسة مفتي
القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين.

واطلع رئيس حكومة تسييرالأعمال من خلال المفتي، على آخر التطورات في مدينة القدس، والمسجد الأقصى المبارك، سيما تصعيد جيش الاحتلال ومستوطنيه بحقه، خاصة الاقتحامات المتكررة لباحات المسجد.

ووجه الحمد الله التحية عاليا لأهلنا في القدس، مؤكدا أنهم يشكلون خط الدفاع الاول عن الامتين الإسلامية والعربية، في الدفاع عن المدينة المقدسة ومقدساتها في وجه الاحتلال واعتداءاته.

وشدّد رئيس حكومة تسيير الأعمال على أولوية القدس لدى القيادة والحكومة، ومواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للمدينة وأهلها، مثمناً جهود المفتي تجاه القدس والمسجد الأقصى.

بدوره شكر المفتي باسمه وباسم دار الإفتاء الحمد الله ،على دعمه المتميز ووقوفه الدائم إلى جانب القدس والمقدسيين، متمنياً له التوفيق في حياته المهنية والشخصية.

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