شؤون فلسطينية

هنية: غزة قادرة وبأسرع مما يتوقعه البعض على احتواء أي تطور خارج الصندوق

هنية: غزة قادرة وبأسرع مما يتوقعه البعض على احتواء أي تطور خارج الصندوق
إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس: إن غزة رغم ما أحاط بها من بعض الأحداث، تؤكد أنها قادرة وبأسرع مما يتوقعه البعض على احتواء أي تطور خارج الصندوق واستعادة البوصلة.

وأضاف: "غزة تحضر نفسها لمليونية يوم الأرض والذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار وليس أمام المحتل إلا أن يُذعن لمطالب شعبنا وعلى رأسها كسر الحصار".

وتابع: "لن نقبل بأرباع الحلول ولا بأنصاف الحلول مطالبنا واضحة وعلى المحتل أن يستجيب لها".

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس، خلال زيارة بيت عزاء شهداء الضفة في ساحة الجندي المجهول، بغزة : "ماضون على طريق المقاومة وعلى طريق شهداء نابلس الذين قضوا نحبهم بعملية غادرة وبهجمة صهيونية الليلة".

وتابع: "كل نظريات العدو الأمنية سوف تسقط أمام السكين والطلقة والعنفوان من شبابنا وشاباتنا من المرابطين في ساحات المسجد الأقصى".

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس: "نقول للصهاينة ولكل من يدعم هذا الكيان الغاصب لن تستطيعوا أن توقفوا هذا المد ولن توقفوا هدير هذا البحر".

وشدّد على أن "قضية الأسرى على رأس أولوياتنا وهذا الشعب لن يترككم وحدكم في مواجهة السجان".

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