هنية: غزة قادرة وبأسرع مما يتوقعه البعض على احتواء أي تطور خارج الصندوق

وأضاف: "غزة تحضر نفسها لمليونية يوم الأرض والذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار وليس أمام المحتل إلا أن يُذعن لمطالب شعبنا وعلى رأسها كسر الحصار".





وقال رئيس المكتب السياسي لحماس، خلال زيارة بيت عزاء شهداء الضفة في ساحة الجندي المجهول، بغزة : "ماضون على طريق المقاومة وعلى طريق شهداء نابلس الذين قضوا نحبهم بعملية غادرة وبهجمة صهيونية الليلة".





وتابع: "كل نظريات العدو الأمنية سوف تسقط أمام السكين والطلقة والعنفوان من شبابنا وشاباتنا من المرابطين في ساحات المسجد الأقصى".





وقال رئيس المكتب السياسي لحماس: "نقول للصهاينة ولكل من يدعم هذا الكيان الغاصب لن تستطيعوا أن توقفوا هذا المد ولن توقفوا هدير هذا البحر".





وشدّد على أن "قضية الأسرى على رأس أولوياتنا وهذا الشعب لن يترككم وحدكم في مواجهة السجان".

وتابع: "لن نقبل بأرباع الحلول ولا بأنصاف الحلول مطالبنا واضحة وعلى المحتل أن يستجيب لها".