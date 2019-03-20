إصابة إسرائيلي بجروح طفيفة بهجوم بالحجارة في (غوش عتصيون) شمال الخليل









رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي أن سائق حافلة، أصيب عصر اليوم الأربعاء، بجروح طفيفة في هجوم بالحجارة بالقرب من تقاطع (معاليه عاموس) في (غوش عتصيون)، شمال الخليل.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت: إن مسلحين فتحوا النار على حافلة للمستوطنين بـ (بنيامين) في رام الله، بالضفة الغربية.وحسب موقع (مفزاك لايف)، فإن المسلحين، فتحوا النار على المستوطنين، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.