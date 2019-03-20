وزير الخارجية الجزائري: بوتفليقة ملتزم بعدم الترشح للانتخابات المقبلة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة: إن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الحالية في الجزائر، مشدداً على أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ملتزم بعدم الترشح للانتخابات المقبلة.وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الألماني اليوم الأربعاء: أن الرئيس بوتفليقة سيسلم الرئاسة للشخصية التي ينتخبها الشعب بشكل ديموقراطي، مؤكداً أن أي حلول يجب أن تضمن استمرار الدولة الجزائرية في إنجاز واجباتها، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز عربية).وتابع: أن الحكومة مستعدة للحديث مع المحتجين لإنهاء الأزمة، معرباً عن أمله أن يحدث انتقال السلطة دون أي صراع بين مختلف الأطراف.