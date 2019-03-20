ملادينوف يعلن توقيع اتفاق مع (UNDP) لخلق فرص عمل لـ3500 شخص بغزة





وكتب ملادينوف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "(UNDPPal Palestine) توقع العقود الخمسة الأولى على خلق 3500 وظيفة مؤقتة مطلوبة بشدة في مجالات التعليم والصحة والخدمات العامة في غزة".













وأضاف ملادينوف أن هذه الخطوة جزءاً مهماً من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتجنب التصعيد في القطاع.





وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أعلنت قبل أيام قليلة عن بدء إجراءات توظيف 6400 شخص في القطاع، بعد اتفاق مع ملادينوف.





يشار إلى أن هذه التطورات تأتي من ضمن تفاهمات بين الأمم المتحدة وقطر، لخلق فرص عمل في قطاع غزة، في مسعى لتثبيت تهدئة بين فصائل المقاومة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنأعلن مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، عن توقيع العقود لخلق فرص عمل لـ3500 شخص في قطاع غزة، عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنساني (UNDP).