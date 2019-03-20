سلطات الاحتلال تُبعد حارساً عن المسجد الأقصى 15 يوماً
رام الله - دنيا الوطن
أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حارس المسجد الأقصى المبارك، محمد الصالحي عن المسجد لمدة 15 يوماً.
أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حارس المسجد الأقصى المبارك، محمد الصالحي عن المسجد لمدة 15 يوماً.
يأتي ذلك، بعد الإفراج عنه، ظهر اليوم الأربعاء، وفقاً لمسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فراس الدبس.
وكانت شرطة الاحتلال، اعتقلت الحارس الصالحي من جهة باب الرحمة في المسجد الأقصى، وأخضعته للتحقيق بمركز اعتقال "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة لعدة ساعات، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وكانت شرطة الاحتلال، اعتقلت الحارس الصالحي من جهة باب الرحمة في المسجد الأقصى، وأخضعته للتحقيق بمركز اعتقال "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة لعدة ساعات، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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